Путин обратился к россиянам перед выборами

В преддверии трехдневного голосования президент Владимир Путин обратился к россиянам с речью. В своем выступлении он объявил участие в выборах "проявлением патриотических чувств", а саму электоральную процедуру назвал шагом в будущее.

"Прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России", — цитирует слова президента ТАСС.

В своем обращении Путин высказал мысль о необходимости сплочения российского общества, а заодно отметил, что "единственным источником власти в нашей стране является народ". Итоги выборов, по его мнению, "прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы".

"Скажу прямо — участие в выборах сегодня — это и есть проявление патриотических чувств", — также высказался российский лидер [цитата по РИА "Новости"].

Фото: Kremlin.ru