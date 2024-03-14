"Известия": В России могут полностью отказаться от бумажных кассовых чеков

В российском правительстве приступили к обсуждению вопроса о полном отказе от использования в стране бумажных кассовых чеков, сообщили 14 марта "Известия". Вместо них предполагается окончательно перейти на электронные фискальные документы.

По сообщению издания, накануне днем Минприроды собирало совещание по вопросу отказа от бумажных чеков, участие в котором приняли представители других ведомств и ретейла, а также общественники. В беседе с журналистами представители министерства отметили, что сейчас "речи о принятии окончательного решения не идет", а принять его могут лишь после обсуждения со всеми заинтересованными участниками.

В ФНС заявили "Известиям", что готовы обсуждать предложение, но лишь при условии, что его реализация не окажет негативного воздействия на потребителей. "Далеко не все покупатели, особенно старшего поколения, могут использовать мобильный телефон для того, чтобы контролировать расчеты на месте", — объяснили свою позицию в ведомстве и назвали "принципиально важным" возможность формирования электронного чека лишь по запросу клиента.

В 2022 году Минпромторг высказал пожелание реализовать в России идею частичного отказа от бумажных кассовых чеков. Идея ведомства была воплощена в жизнь.

Фото: pixabay