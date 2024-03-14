Комтранс продолжит взимать плату за неубранные места на парковках

Идея отменить взимание платы за парковку на неубранных от снега местах не нашла поддержки в правительстве Петербурга, рассказал 14 марта автор инициативы депутат ЗакСа Андрей Рябоконь ("Единая Россия"). Свое предложение он направлял чиновникам по итогам приема петербуржцев 22 февраля.

Спустя три недели после обращения Рябоконь сообщил о полученном ответе вице-губернатора Кирилла Полякова. Суть документа сводится к тому, что отменять плату на неочищенные от снега парковочные места в Смольном не планируют.

"Наличие снега и наледи на территории платной парковки не может служить условием для предоставления парковочных мест без внесения платы за их использование", — процитировал Рябоконь в своем Telegram-канале ответ Полякова.

Депутат пообещал не отказываться от идеи и продолжить "работу над этим вопросом". Претензии горожан в случае с платой за заснеженные парковочные места он счел обоснованными.

Фото: ЗАКС.Ру