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Новости 15:14

Из-за блокировки средств ВТБ подал иск к Euroclear

фото ЗакС политика Из-за блокировки средств ВТБ подал иск к Euroclear

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск банка ВТБ к европейскому центральному депозитарию Euroclear. Как сообщает ТАСС, представители банка подтвердили подачу заявления. Российская кредитная организация оспаривает блокировку собственных средств на счету Euroclear.

К производству иск о взыскании ущерба еще не принят. В открытом доступе также нет сведений о сумме исковых требований.

Euroclear ведет учет прав инвесторов на ценные бумаги. Западные санкции, связанные с СВО, лишили доступа российских инвесторов к иностранным ценным бумагам, которые хранились на счете у европейского депозитария.

Фото: ЗАКС.Ру


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