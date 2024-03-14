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Новости 15:35

Таможенники в Ленобласти не дали вывезти в Эстонию муляжи человеческих лиц

фото ЗакС политика Таможенники в Ленобласти не дали вывезти в Эстонию муляжи человеческих лиц

Сотрудники Кингисеппской таможни задержали необычную партию грузов: из страны попытались вывезти 90 масок из силикона, имитирующих человеческие лица. Товар весом более семи килограммов имел при себе эстонский гражданин, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина решил избежать процедуры заполнения таможенной декларации, и это признали нарушением: купленный в России груз был сочтен коммерческим. При этом путешественник не сохранил чеков. По его словам, муляжи лиц нужны для практикумов по пирсингу и татуажу.

На эстонца завели административное дело.

фото: sztu.customs.gov.ru


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