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Новости 15:53

Хинштейн попросил правительство не снижать порог беспошлинного ввоза товаров

фото ЗакС политика Хинштейн попросил правительство не снижать порог беспошлинного ввоза товаров

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не снижать в пять раз существующий порог беспошлинного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Сейчас этот порог составляет 1000 евро. Действие решения, которым он был установлен, истекает 1 апреля.

"Снижение этой нормы до €200 ударит в первую очередь по гражданам", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Хинштейн предрек, что вследствие снижения планки заказываемые за границей товары неизбежно подорожают, а поток товаров упадет. Потеряет от этого, по его расчетам, и "Почта России", имеющая финансовые трудности.

До марта 2022 года порог беспошлинного ввоза товаров составлял 200 евро. Две недели назад вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что дискуссия внутри правительства о возвращении прежних ограничений продолжается.

Фото: ЗАКС.Ру


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