В Ленобласти похоронили жителя Гатчины, погибшего на СВО

В Гатчинском районе простились с военнослужащим Никитой Цветковым, который погиб в зоне проведения спецоперации. Ему было 22 года, о чем пишет интернет-газета "Гатчинка.рф".

Цветкова, окончившего вуз в Петербурге, похоронили в родном для него поселке Порожек под Вырицей. До того, как принять участие в боевых действиях, он жил в Гатчине.

В сентябре минувшего года молодой человек пошел на СВО добровольцем. После трехмесячного обучения он стал управлять беспилотниками. В декабре Цветкова наградили Георгиевским крестом IV степени. Военнослужащий погиб 19 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру