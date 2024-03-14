Центризбирком насчитал миллионы хакерских атак на свой сайт

Продолжающаяся президентская кампания в России сопровождается огромным количеством кибератак, сообщила пресс-служба Центризбиркома. С ее начала сайт ЦИКа попытались взломать около 12 млн раз. Однако на подсчет голосов подобные действия повлиять не способны, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

"Нашим системам, как ГАС "Выборы", так и ее цифровому аналогу никакие кибератаки не страшны, поскольку они работают автономно от интернета", - отметила она.

По сведениям чиновников, в ходе кампании хакерских "потенциально опасных воздействий на систему высокой критичности" стало больше в 150 раз.

Центризбирком также отчитался о регистрации представителей 90 СМИ на грядущие выборы. Почти половина из них (40) - медиа, представляющие зарубежные государства.

Фото: ЗАКС.Ру