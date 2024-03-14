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Новости 18:40

У Агапитовой возникли вопросы к доступной среде на УИКах Васильевского острова

фото ЗакС политика У Агапитовой возникли вопросы к доступной среде на УИКах Васильевского острова

Сотрудники аппарата петербургского омбудсмена Светланы Агапитовой проинспектировали избирательные участки в исторических районах города, интересуясь качеством доступной среды для инвалидов. Больше всего критических наблюдений проверяющие сделали в школах на Васильевском острове.

Так, в школе № 29 (угол Малого проспекта В. О. и 12-й линии), где расположено сразу три УИКа, попросту отсутствует доступная среда для инвалидов всех категорий.

"В 2025 году будем делать ремонт, тогда и сделаем пандусы, а вообще у нас детей-инвалидов нет", - так прокомментировала обстановку директор учреждения.

Похожие условия встретили общественников в школе № 21 на 5-й линии. Внутри они наткнулись на крутые лестницы, лишенные поручней. Сотрудники омбудсмена также отметили, что контрастные ленты для слабовидящих вводят посетителей в заблуждение и создают угрозу их здоровью.

Агапитова понадеялась, что в Горизбиркоме и администрации Василеостровского района примут к сведению собранный ее коллегами материал.

фото: ombudsman.spb.ru


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