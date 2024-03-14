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Новости 19:05

В России объявили нежелательным "Форум имени Льва Копелева"*

фото ЗакС политика В России объявили нежелательным "Форум имени Льва Копелева"*

Минюст пополнил перечень нежелательных организаций немецким "Форумом имени Льва Копелева"*. Теперь в России юрлиц в таком статусе 147.

Как следует из реестра, Генпрокуратура объявила учрежденную в Кельне организацию нежелательной еще 19 февраля. Пресс-служба надзорного ведомства это решение, как и его мотивы, не афишировала.

"Форум Льва Копелева"*, названный в честь правозащитника и советского диссидента, отсчитывает свою историю с 2001 года. От имени организации вручается премия имени Копелева. Ее лауреатами в разные годы становились писатель Владимир Войнович, историк Юрий Дмитриев, редакция "Новой газеты", представители белорусской оппозиции.

*Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность "Форума имени Льва Копелева"

Фото: ЗАКС.Ру


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