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Новости 19:49

Убивший жену настоятеля петербургского храма получил восемь лет строгого режима

фото ЗакС политика Убивший жену настоятеля петербургского храма получил восемь лет строгого режима

В Петербурге вынесли обвинительный приговор служащему храма Святой Троицы "Кулич и Пасха" Станиславу Леденеву в рамках дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Решением Куйбышевского районного суда он получил восемь лет колонии строгого режима, о чем 14 марта сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

27-летний свечник церкви совершил свое преступление по мотивам личной неприязни в феврале прошлого года. Он подстерег жену настоятеля своего храма и расправился с ней при помощи холодного оружия в парадной одного из домов по Коломенской улице. Орудие для убийства фигурант взял в храме, расположенном недалеко от станции метро "Пролетарская".

По гражданским искам Леденев должен будет выплатить близким убитой 2 млн рублей.

Более года подсудимый находился под стражей. С самого начала он не возражал против этой меры, признав вину.

Фото: ЗАКС.Ру


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