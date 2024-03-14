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Новости 20:55

Москвичей предостерегли от участия в несогласованных акциях во время голосования

фото ЗакС политика Москвичей предостерегли от участия в несогласованных акциях во время голосования

Столичная прокуратура выпустила официальное заявление, касающееся предстоящего трехдневного голосования на президентских выборах.

Москвичей предостерегли от участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях во время голосования. В противном случае их участникам и организаторам может грозить уголовная ответственность.

Из сообщения следует, что никакие акции в указанный период мэрией не согласованы.

Надзорное ведомство напомнило о существовании статьи 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальная санкция по ней представляет собой пять лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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