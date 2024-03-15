В России начались трехдневные выборы президента

Утром 15 марта в России начали работу участковые избирательные комиссии. Первые УИК открылись в Камчатском крае и на Чукотке - около 23:00 часов по Москве.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поздравила коллег со стартом голосования, сообщается в Telegram-канале ЦИК. Глава комиссии напомнила, что в прошлом году "мы вспоминали об истории народовластия в нашей стране, о том, как некогда колокол сзывал народ на вече". Поэтому старт выборов в 2024 году в Центризбиркоме тоже дали звоном колокола.

В 8:00 часов по Москве начали работу избирательные участки Петербурга. Всего в городе 1 947 постоянных УИК. Они будут работать все три дня 15, 16 и 17 марта с 8:00 часов до 20:00 часов.

Напомним, всего зарегистрировано четыре кандидата. Это Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путина (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру