ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 8:04

В России начались трехдневные выборы президента

фото ЗакС политика В России начались трехдневные выборы президента

Утром 15 марта в России начали работу участковые избирательные комиссии. Первые УИК открылись в Камчатском крае и на Чукотке - около 23:00 часов по Москве. 

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поздравила коллег со стартом голосования, сообщается в Telegram-канале ЦИК. Глава комиссии напомнила, что в прошлом году "мы вспоминали об истории народовластия в нашей стране, о том, как некогда колокол сзывал народ на вече". Поэтому старт выборов в 2024 году в Центризбиркоме тоже дали звоном колокола. 

В 8:00 часов по Москве начали работу избирательные участки Петербурга. Всего в городе 1 947 постоянных УИК. Они будут работать все три дня 15, 16 и 17 марта с 8:00 часов до 20:00 часов. 

Напомним, всего зарегистрировано четыре кандидата. Это Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путина (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). 

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама