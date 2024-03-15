Посуточная аренда квартир в Петербурге может подорожать

Стоимость посуточной аренды квартиры в Петербурге может вырасти в ближайшее время, считают опрошенные "РБК-Петербург" эксперты. Издание пишет, что причина - принятые недавно поправки в Жилищный кодекс России.

СМИ со ссылкой на документ отмечает, что сдавать посуточно можно будет только квартиру со счетчиками и только при "условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей". Генеральный директор сети апарт-отелей Vertical Юлия Шмидт считает, что нововведения пойдут на пользу сертифицированным апартаментам.

"Сейчас апартаментам не просто выдерживать конкуренцию на фоне демпинга цен стороны квартир с посуточной арендой. Теперь же представителям бизнеса на посуточной аренде придется подстраиваться под наш рынок с точки зрения ценообразования", - цитирует Шмидт "РБК-Петербург".

Как отмечает "Деловой Петербург" со ссылкой на ЦИАН, стоимость аренды квартиры на сутки у метро в городе начинается от 1 тысячи рублей. Апартаменты же стоят от 1,6 тысячи рублей.

Однако партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям АБ "Качкин и Партнеры" Дмитрий Некрестьянов сказал "РБК-Петербург", что пока владельцам апартаментов рано рассчитывать на повышение спроса. По его словам, новыми стали только требования о счетчиках и вывозе мусора.

Фото: ЗАКС.Ру