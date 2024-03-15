В Пулково хотят сделать выделенную линию для автобусов

Оператор аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" провел конкурс на организацию проезда к главному зданию пассажирского терминала для пассажирского транспорта, пишет "Деловой Петербург". Издание со ссылкой на документацию сообщает, что автобусы планируют направить на северную служебную дорогу, которая проходит вокруг парковок. Это касается маршрутов № 39, 39Э и 82Э.

Для создания отдельного проезда для автобусов планируется переделать съезды, поставить светофоры и сузить тротуары на эстакаде, чтобы расширить проезжую часть. Новая схема позволит разгрузить основной подъезд к терминалу - время въезда сократится на 20%, считают в Пулково.

"Общественный транспорт получит отдельный свободный путь, что позволит быстрее осуществлять перевозку пассажиров по маршруту", - цитирует "Деловой Петербург" сообщение пресс-службы аэропорта.

В комитете по транспорту изданию сообщили, что "Воздушные ворота" уже попросили изменить схемы маршрутов автобусов. Сейчас вопрос находится на рассмотрении, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Пулково создали специальную площадку для такси для ожидания заказов. Она находится в 100 метрах от выхода из аэропорта.

Фото: ЗАКС.Ру