В Петербурге предложили уменьшить госпошлину за услуги нотариуса для участников СВО

Члены петербургского Заксобрания выступили с инициативой уменьшить величину госпошлины за услуги нотариуса для участников специальной военной операции, сообщил 15 марта депутат Денис Четырбок.

"С коллегами по фракции "Единая Россия" внесли проект федерального закона о предоставлении участникам СВО льготы по уплате госпошлины за совершение ряда нотариальных действий", — написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Проект предусматривает установление для бойцов льготы в размере 50 % от величины госпошлины на виды нотариальных действий, которые могут потребоваться участникам СВО. Речь идет, в частности, об удостоверении доверенности, а также о засвидетельствовании подлинности подписи или же удостоверяющих личность документов.

Инициатива направлена для рассмотрения в Совет законодателей, уточнил Четырбок и выразил надежду на поддержку идеи со стороны коллег из регионов и федеральных органов власти.

Фото: ЗАКС.Ру