В Москве возбудили уголовное дело из-за порчи бюллетеней в урне

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на одном из столичных избирательных участков, рассказали 15 марта в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Поливание бюллетеней красящим веществом ведомство сочло воспрепятствованием осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).

По данным следствия, в пятницу на один из УИК Москве пришла девушка и вылила в урну для бюллетеней некое "красящее вещество". После этого гражданка была задержана силовиками.

"В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу", — рассказали в ведомстве.

В зависимости от квалификации, наказание по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав может предусматривать штрафы, исправительные работы или же лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: ЗАКС.Ру