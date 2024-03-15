Теплоэнергетики приступили к понижению температуры батарей в домах

ГУП "ТЭК" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к плавному понижению температуры подаваемого в жилые дома и социальные объекты теплоносителя, сообщила 15 марта "Фонтанка" со ссылкой на полученную от предприятий информацию. Подобное решение связали с весенней погодой в городе.

Согласно правилам, при изменении среднесуточной температуры воздуха на один градус температура воды в трубах должна соответственно измениться на три градуса в большую или меньшую сторону. Для уменьшения нагрузок на оборудование и трубопроводы корректировку производят заранее, отметили в предприятиях.

В пятницу ГУП "ТЭК" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" распространили сообщения в связи со стартовавшим голосованием на выборах президента. Теплоэнергетики ввели на предприятиях круглосуточное дежурство дополнительных аварийных бригад. Также они отметили, что держат под особым контролем тепловые сети вблизи избирательных участков.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что минувшая ночь стала самой теплой в Петербурге для 15 марта за всю историю погодных наблюдений. Температура воздуха не опускалась ниже 4,5 градусов. "При такой ночной температуре и ожидаемой высокой дневной температуре сегодняшние сутки в Санкт-Петербурге станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года", — спрогнозировал Колесов.

Фото: ЗАКС.Ру