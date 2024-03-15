Колпинский суд отыскал УИК для голосования не нашедшего себя в списках избирателя

Колпинский районный суд прекратил производство по первому зарегистрированному здесь в связи с выборами президента иску, рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Ранее стало известно, что избиратель Василий Коробцов потребовал признать незаконными действия УИК № 828, не выдавшей ему бюллетень, и включить его в списки.

Как выяснилось, в Колпино Коробцов живет по временной прописке, в списках избирателей обнаружить его фамилию не удалось.

"Суд предпринял все возможные (и невозможные) усилия, чтобы найти Коробцова в списках избирателей, как по месту предыдущей регистрации, так и по месту избирателей без регистрации", — поведала Лебедева.

В итоге суду удалось обнаружить УИК, на которой истец мог бы беспрепятственно проголосовать. Житель Колпино направился туда и спустя два часа проинформировал инстанцию, что новая попытка прошла успешно. Среди прочего он "выразил суду благодарность за помощь и за разъяснения".

Фото: "Лебединое озеро" / Telegram