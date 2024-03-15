В Горизбиркоме объяснили, могут ли журналисты присутствовать на надомном голосовании

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин во время брифинга в Медиацентре "Выборы-2024" заявил, что представители СМИ не могут сопровождать членов УИК во время надомного голосования.

- Конечно же нет. Потому что все мы знаем, что в соответствии с профильным 67-м законом у нас в этой процедуре участвуют два представителя участковой избирательной комиссии и два наблюдателя. Это не функция средств массовой информации. Я это комментирую, потому что в некоторых районах представители СМИ уже пытались поучаствовать в этой процедуре, что не является законным, - сообщил представитель ГИК.

Он также напомнил, что представители СМИ могут вести видеосъемку на избирательных участках. Кузьмин прокомментировал инцидент, случившийся на УИК на Московском вокзале, где члены комиссии мешали вести съемку сотруднице издания MR7.

- В первую очередь хочу обратиться ко всем нам - участникам избирательного процесса - в первую очередь, это огромная ответственность, которая ложится на нас с вами. Это огромная нагрузка, которая в первую очередь ложится на плечи участковых избирательных комиссий. Они в этой нагрузке будут три дня, они практически не будут спать. Мы понимаем, что должно быть уважение друг к другу и взаимопонимание. Там это взаимопонимание было достигнуто, но не сразу. Мы все понимаем, что представители СМИ могут осуществлять видеосъемку, но нельзя забывать о таких вещах, как тайна голосования и личные данные людей, которые не хотят их раскрывать, - заявил Юрий Кузьмин.

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