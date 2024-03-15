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Новости 16:37

Горизбирком: Информацию о попытке пройти на УИК с поддельной аккредитацией СМИ проверяют компетентные органы

фото ЗакС политика Горизбирком: Информацию о попытке пройти на УИК с поддельной аккредитацией СМИ проверяют компетентные органы

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин во время брифинга в Медиацентре "Выборы-2024" прокомментировал упомянутый главой ЦИК России Эллой Памфиловой случай, когда в помещение для голосования пытался пройти человек с "поддельной аккредитацией СМИ" . 

По словам Кузьмина, желающий попасть на избирательный участок человек предъявлял аккредитацию, якобы выданную МИД России. 

- Хочу сразу сказать, что аккредитацию на этих выборах предоставляют ЦИК и избирательная комиссия субъектов, в данном случае это Санкт-Петербургская избирательная комиссия, - объяснил представитель ГИК. - У других органов нет этих полномочий в данном случае, и, конечно, эта аккредитация, скорее всего, не была выдана МИД России. На участки данный представитель СМИ попасть не смог, что является абсолютно законным. 

По информации Горизбиркома, с вызвавшим сомнения документом пройти в помещение УИК пытался иностранный журналист, но эта информация еще проверяется. 

- Так или иначе, этой аккредитации быть не могло. У него, скорее всего, была поддельная "аккредитация МИД России". Эта информация еще проверяется, она будет проверяться компетентными органами, это уже не в полномочиях Санкт-Петербургской избирательной комиссии, - добавил Кузьмин. 

О том, что журналисты с поддельными аккредитациями появились на участках в Петербурге и некоторых других регионах, заявила ранее 15 марта глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании информационного центра, как сообщал ТАСС. 

фото ЗАКС.Ру


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