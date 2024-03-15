Хоккеисты и талисман СКА проголосовали на выборах президента

Хоккейная команда СКА вместе с тренерами и талисманом клуба проголосовала 15 марта на выборах президента в Петербурге. Как уточнил "Петербургский дневник", волеизъявление спортсменов произошло на УИК № 1293 в школе № 366 на улице Фрунзе.

Как отметил главный тренер клуба Роман Ротенберг, для голосования команда выбрала один из наиболее близких к "СКА Арене" избирательных участков. Участие в выборах стало для хоккеистов, по его словам, еще одним способом сплотиться и почувствовать себя единым коллективом перед предстоящими играми.

"Такой же единой должна быть и вся наша страна на пути к лучшему будущему, экономической и политической стабильности и новым успехам", — поделился соображениями относительно выборов Ротенберг в своем Telegram-канале.

По сообщению члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, днем явка на выборах в Петербурге превысила 16%.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру