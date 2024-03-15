Омбудсмен Татьяна Москалькова посетила участок для незрячих в Петербурге

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова вместе с петербургским омбудсменом Светланой Агапитовой вечером 15 марта оценили организацию выборов на участке в Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению в переулке Джамбула, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Москалькова осмотрела специальное оборудование для слабовидящих людей - это устройство, способное кратно увеличить размер текста на бюллетене. Также она проверила наличие методических указаний по голосованию, выполненных шрифтом Брайля.

- Несколько лет назад была развернута программа ЦИК, и вместе с Эллой Александровной Памфиловой мы заключили соглашение с тем, чтобы максимально расширить доступную среду для всех категорий людей. И для тех, кому трудно передвигаться, и для тех, кто плохо слышит. Сейчас мы находимся в центре для слабовидящих и незрячих. Я могла убедиться, что здесь созданы все условия для того, чтобы человек, продолжающий активную работу, мог реализовать свое избирательное право, - рассказала Москалькова.

Москалькова заявила, что в стране насчитывается порядка 200 тысяч граждан, уровень зрения которых требует дополнительного оборудования на участках. Она добавила, что работает с региональными властями над вопросом максимальной доступности участков для людей с ограниченными возможностями. В Петербурге есть 200 подобных участков.

- Смотрите, чтобы краску сюда не принесли, - обратилась перед уходом Москалькова к полицейскому. - Внимательно. А то мы посмотрели по кадрам, недостаточно активно реагируют. Вы видели, наверное, кадры, когда злоумышленник приносит вещество, которое в общем-то испортило бюллетени.

- У нас очень хороший досмотр, тщательный, - ответил сотрудник МВД.

- Осмотр без должных оснований не производится, а реагировать вовремя, конечно, очень надо, - напомнила Москалькова.

На прощание она пожала полицейскому руку и пожелала успехов.









Голосование на выборах президента России проходит в 2024 году три дня: 15,16 и 17 марта. В Петербурге явка избирателей на 15.00 15 марта составила 16,34%.

Текст и фото: Константин Леньков