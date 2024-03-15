Кабмин внес в Думу проект о штрафах за нарушение требований в области теробороны

Государственная дума рассмотрит вопрос установления штрафов за нарушение требований в области территориальной обороны, следует из подготовленного правительством законопроекта. Документ доступен в электронной базе парламента.

Инициатива вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, дополняя его статьей об ответственности за неисполнение требований касательно теробороны. Кабмин предлагает ввести за это штрафы в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Наказание предусматривается для должностных лица исполнительной власти и местного самоуправления, а также для глав организаций.

Также правительство предлагает наделить военкоматы полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в связи с нарушениями требований к теробороне.

"Законопроект подготовлен в целях защиты объектов, отнесенных к ведению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления <...> и организаций при осуществлении мероприятий по территориальной обороне", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Фото: ЗАКС.Ру