Минюст включил режиссера Романа Либерова* в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло вечером 15 марта семь человек в реестр иностранных агентов, следует из информации на сайте ведомства. В то же время из списка были исключены журналист Денис Константинов и блогер Николай Соболев.

Иноагентами признаны режиссер Роман Либеров*, журналистка Марианна Беленькая**, экономист Игорь Липсиц***, депутат из Новосибирска Светлана Каверзина****, экс-полицейский Олег Кашинцев*****, актер Семен Трескунов****** и журналист Кирилл Ишутин*******.

"Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключены Д. В. Константинов и Н. Ю. Соболев", — проинформировали в Минюсте.

По версии ведомства, Либеров* выступал против СВО и распространял фейки, "направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил". Беленькой** припомнили участие в качестве интервьюера и респондента на предоставляемых иноагентами площадках, также она "распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", полагают чиновники.

Аналогичным образом в распространении фейков о власти обвинили Липсица***, прибавив к тому утверждения о том, что он якобы призывал к усилению противоправных действий в отношении России. О Каверзиной**** в Минюсте заявили, что та будто бы выступала против СВО, дискредитировала армию и распространяла фейки о власти. "Принимала участие в деятельности общественно-политического объединения совместно с лицом, включенным в реестр иностранных агентов", — отдельно подчеркнули в министерстве.

О Кашинцеве***** заявили, что он выступал против СВО и распространял фейки о власти. О Трескунове****** сообщили то же, присовокупив обвинения в негативных высказываниях о россиянах и в сотрудничестве с интернет-СМИ, включенным в список иноагентов.

Наконец, Ишутина******* обвинили в участии в протестах за рубежом против российской власти, в распространении фейков о руководстве России и их решениях, а также в распространении материалов нежелательной организации.

*Минюст внес Романа Либерова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Марианну Беленькую в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Игоря Липсица в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Светлану Каверзину в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Олега Кашинцева в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Семена Трескунова в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Кирилла Ишутина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру