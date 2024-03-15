К концу первого дня голосования на выборах президента явка в Петербурге составила 30,57%

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин на брифинге 15 марта сообщил, что к концу первого дня голосования явка избирателей в городе составила 30,57%. Точное количество проголосовавших в избиркоме пока называть не стали.

- Явка достаточно высокая, как в Петербурге, так и во всей стране. Первый день голосования был динамичный, - подвел итог дня представитель ГИК. - Сегодняшний день у нас прошел спокойно, без серьезных нарушений. Понятно, что во время процесса голосования всегда определенные шероховатости присутствуют. Но мне кажется, что и члены избирательных комиссий, и другие участники избирательного процесса достаточно достойно прошли первый день голосования.

По словам Кузьмина, процесс подсчета предварительной явки достаточно трудоемкий и занимает немало времени.

- У нас 64 территориальные комиссии, почти 2 тысячи участковых комиссий. У нас очень большой город. И очень важно сделать это качественно, нельзя никого дезинформировать. Поэтому мы лучше сделаем чуть-чуть дольше, но качественно.

Голосование на выборах президента России в 2024 году проходит в три дня: 15,16 и 17 марта. Согласно данным интерактивной карты ЦИК РФ, явка в первый день голосования по стране уже составляет 36,12%.

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