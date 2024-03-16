В России проголосовало более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ

Минцифры обнародовало показатель явки на президентских выборах, относящийся к тем, кто зарегистрировался для голосования онлайн. В дистанционном электронном голосовании к 11 утра 16 марта приняло участие уже 82% человек. В абсолютных цифрах это более 3,8 млн россиян.

Проголосовать электронным способом можно до 20 часов следующего дня.

Наиболее высокий процент явки на ДЭГ пока демонстрируют Камчатский край (91%), Алтайский край (84%), Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области (83%).

Элекронное голосование проводится в 29 регионах. Петербург в их число не входит.