На российско-литовской и российско-польской границе голосование проходит штатно

Избирательный участок в Калининградской области, расположенный на границе с Литвой, посетили сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека. Каких-либо эксцессов на нем зафиксировано не было. Речь идет об УИКе в городе Советск.

"Подтверждаю радушную атмосферу, люди идут с праздничным настроем, происшествий не было", - рассказала сотрудница аппарата Татьяны Москальковой Наталья Слюсарь, цитируемая ТАСС.

Аналогичным образом оценила обстановку председатель областного избиркома Инесса Винярская, рассказывая о трех участках на границе с Литвой и о двух - на границе с Польшей.

Фото: ЗАКС.Ру