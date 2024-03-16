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Новости 13:05

На российско-литовской и российско-польской границе голосование проходит штатно

фото ЗакС политика На российско-литовской и российско-польской границе голосование проходит штатно

Избирательный участок в Калининградской области, расположенный на границе с Литвой, посетили сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека. Каких-либо эксцессов на нем зафиксировано не было. Речь идет об УИКе в городе Советск.

"Подтверждаю радушную атмосферу, люди идут с праздничным настроем, происшествий не было", - рассказала сотрудница аппарата Татьяны Москальковой Наталья Слюсарь, цитируемая ТАСС.

Аналогичным образом оценила обстановку председатель областного избиркома Инесса Винярская, рассказывая о трех участках на границе с Литвой и о двух - на границе с Польшей.

Фото: ЗАКС.Ру


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