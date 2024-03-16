В Ленобласти на президентских выборах проголосовала почти половина избирателей

В голосовании на президентских выборах в Ленобласти к 15:00 субботы приняло участие 48,89% избирателей. Цифру назвал глава областного избиркома Михаил Лебединский, на которого ссылается ТАСС.
В абсолютных цифрах своим правом голоса распорядились 657 889 человек.
"Считайте, половина избирателей Ленинградской области за эти полтора дня реализовали свое конституционное право", - прокомментировал Лебединский актуальный показатель.
На новом приграничном участке в Ивангороде за полтора дня проголосовало 404 человека.
"Вчера со стороны Эстонии сократили число постов, и, соответственно, сузили возможность приходить", - рассказал председатель облизбиркома.
В субботу этот участок посетила омбудсмен Татьяна Москалькова.