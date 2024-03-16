Член ТИК: На УИК №153 с надомного голосования принесли 90 бюллетеней после окончания рабочего дня

Член территориальной избирательной комиссии №32 Дмитрий Серёгин рассказал ЗАКС.Ру, что накануне члены участковой комиссии №153 вернулись с надомного голосования якобы уже после завершения работы участка - в 21:35-21:40 часов, утверждает Серёгин.

"Без составления каких-то актов и в присутствии двух членов ТИК от "Яблока" и ЛДПР эти бюллетени были внесены в КОИБы", - добавил член ТИК.

Он со ссылкой на скрины комплексов сообщил, что всего с надомного голосования 15 марта было внесено 90 бюллетеней. Всего на участке три переносных ящика, после девяти вечера члены комиссии вернулись с двумя из них, уточнил Серёгин.

Об этой истории в своем Telegram-канале также рассказал депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский со ссылкой на партийного члена комиссии. Он сообщил, что члены УИК ушли на надомное голосование с 200 бюллетенями.

"Готовим жалобу в ТИК-32, прося провести проверку и принять меры, предусмотренные законом", - написал Вишневский.

Депутат считает, что с надомного голосования члены УИК должны были вернуться до завершения голосования - 20:00 часов. В данном же случае это "грубейшее нарушение", заявил Вишневский MR7. Член ТИК №32 Ярослав Агарков в разговоре с изданием отметил, что существует правовая коллизия: нет прямого указания на то, что с надомного голосования следует вернуться до 20:00 часов.

"Потому что прямого запрета на то, чтобы приходить с надомного голосования после 20 часов, нет. Что касается того, что они должны были прийти до 20 часов, я считаю, исходя из закона, — да, должны были. Я ситуацией тоже возмущён", - сказал Агарков.

Пока жалоба в территориальный избирком подана не была, уточнил Серёгин. Он отметил, что такое обращение скорее всего отклонят, так как бюллетени уже внесены в КОИБ.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин на брифинге в Медиацентре "Выборы-2024" обратил внимание на информацию о большом количестве бюллетеней с надомного голосования. По его словам, пока процент волеизъявления вне участка не высокий:

- Пока не такой высокий там процент. Мы пока не можем констатировать, что он высокий. Мы считаем это нормальным вполне.

Член ГИК сообщил, что члены УИК заранее узнавали о желании людей голосовать на дому: они обходили избирателей и получали заявления.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру