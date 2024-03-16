Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт Центризбиркома

Роскомнадзор заблокировал поддельный сайт Центральной избирательной комиссии, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Также блокировке подвергся фейковый Telegram-канал председателя комиссии.

"У нас действительно идет очень тесная работа с Роскомнадзором. Буквально сегодня ими был выявлен и заблокирован фальшивый сайт ЦИК, мы не будем его рекламировать. До этого блокировались фальшивые аккаунты избирательных комиссий в социальных сетях, их была тьма, в том числе якобы мой Telegram-канал", - цитирует Памфилову ТАСС.

Председатель Центризбиркома напомнила, что у нее нет личного Telegram-канала. Памфилова заявила, что работает только по "закрытой связи".

Напомним, в России с 15 по 17 марта проходят выборы президента страны. Общероссийская явка уже превысила 50%.

Фото: ЗАКС.Ру