Депутат Госдумы Кошелев призвал лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Кошелев призвал лишать избирательного права тех россиян, которые не голосуют, пишут РИА "Новости". По мнению парламентария, касаться это должно тех, кто пропускает выборы систематически.

"Ведь право избирать всегда было привилегией. Многие сегодня пренебрегают этим правом и даже имеют наглость критиковать то, в чем даже не участвовали. <...> Считаю, что активное участие в голосовании на выборах — это не просто право, это ещё и хороший признак, по которому всегда можно отличить зрелого гражданина от безответственного обывателя", - сказал Кошелев.

По его словам, явка на разных уровнях из года в год не растет. Чтобы изменить ситуацию, надо искать новые механизмы влияния, считает депутат.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Явка в стране уже превысила 50%.

Фото: ЗАКС.Ру