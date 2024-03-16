ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:05

Захарова ответила британскому посольству на критику российских выборов

фото ЗакС политика Захарова ответила британскому посольству на критику российских выборов

Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила как вмешательство во внутренние дела страны критический пост о российских выборах, опубликованный в официальном Telegram-канале посольства Великобритании в Москве. В заметке акцентировалось внимание на голосовании в бывших украинских регионах и уровне его легитимности.

"Жители Крыма сделали свой выбор в 2014 году на референдуме ровно 10 лет назад, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – в 2022 году. О таком ярком проявлении демократии современная Британия может только мечтать", - написала чиновница в своем блоге.

Захарова намекнула на то, что посла могут вызвать для разъяснительной беседы в здание ее министерства. По ее словам, территориальная принадлежность российских регионов - не то, что вправе определять официальные лица Великобритании.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама