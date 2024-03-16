Захарова ответила британскому посольству на критику российских выборов

Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила как вмешательство во внутренние дела страны критический пост о российских выборах, опубликованный в официальном Telegram-канале посольства Великобритании в Москве. В заметке акцентировалось внимание на голосовании в бывших украинских регионах и уровне его легитимности.

"Жители Крыма сделали свой выбор в 2014 году на референдуме ровно 10 лет назад, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – в 2022 году. О таком ярком проявлении демократии современная Британия может только мечтать", - написала чиновница в своем блоге.

Захарова намекнула на то, что посла могут вызвать для разъяснительной беседы в здание ее министерства. По ее словам, территориальная принадлежность российских регионов - не то, что вправе определять официальные лица Великобритании.

Фото: ЗАКС.Ру