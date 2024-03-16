Страница новгородского "Яблока" "ВКонтакте" подверглась блокировке

В России в разгар трехдневных президентских выборов заблокировали официальную страницу новгородского отделения партии "Яблоко" в социальной сети "ВКонтакте". При попытке посетить ее появляется указание на решение Генпрокуратуры, датированное 15 марта.

Депутат городской думы Новгорода Анна Черепанова, чей аккаунт "ВКонтакте" тоже заблокирован, рассказала, что реготделение создаст отдельный канал в Telegram.

Последней публикацией в группе реготделения "ВКонтакте" была статья петербургского депутата Бориса Вишневского, посвященная президентским выборам. Напомним, что партия не стала выдвигать на них своего кандидата.

Фото: ЗАКС.Ру