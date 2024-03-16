Горизбирком решил увеличить число используемых бюллетеней на 20 участках.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 марта решила увеличить число бюллетеней, которые передаются на избирательные участки. Число бумаг должно вырасти на 4 080 штук, рассказала секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева.

По ее словам, шесть территориальных избиркомов подали заявления об увеличении числа бюллетеней: №№. 34, 36, 37, 38, 43, 59. Бумаги нужны на 20 избирательных участках, сказала Астафьева.

- На них ожидается значительное количество избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, - рассказала секретарь Горизбиркома.

Она уточнила, что почти у всех ТИК есть необходимое число бюллетеней в резерве. Для территориальной комиссии №38 бумаги передадут из других ТИКов: №№ 11, 17, 37, 40.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Явка в Петербурге на 15:00 часов 16 марта составила 43,52%.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру