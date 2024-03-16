Суд не стал отстранять от работы "яблочника" из УИК №179

Василеостровский районный суд Петербурга вечером 16 марта отказался удовлетворять иск УИК №179 об отстранении от работы на избирательном участке члена комиссии с правом решающего голоса от "Яблока" Владимира Смирнова, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"). Комиссия утверждала, что Смирнов якобы мешал коллегам.

По информации "Наблюдателей Петербурга", члены УИК с начала голосования 15 марта ограничивали работу Смирнова. Ему якобы не давали знакомиться с документами, не позволяли участвовать в надомном голосовании, а также рекомендовали сидеть с одной из книг со списками избирателей и никуда не уходить.

Во второй день голосования, 16 марта Смирнов решил изучить реестр для надомного голосования. В участке в этот момент не было избирателей, отмечают "Наблюдатели Петербурга". Комиссия решила, что этим действием "яблочник" помешал ходу голосования и обратилась в суд. Копия иска есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

"Свернул все документы в рулон и начал хаотично перемещаться по избирательному участку, вопреки требованиям председателя комиссии, отказывался возвращаться на рабочее место, сообщая председателю, что документы не охраняет, а сидеть за столом никому не обещал", - говорится в иске.

Суд пришел к выводу, что ЧПРГ не обязан все время сидеть с книгой избирателей и отказался удовлетворять иск. Против удовлетворения иска также выступил представитель прокуратуры. Интересы УИК № 179 представляла глава ТИК № 2 Лидия Рудинская. Владимира Смирнова в суде представлял юрист партии "Яблоко" Александр Кобринский.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру