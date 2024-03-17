За два дня явка на выборах в Ленобласти превысила 60%

В Ленобласти подвели промежуточные итоги явки за два из трех дней президентских выборов. По состоянию на 20 часов вечера субботы она составила 60,43%, говорится в утреннем сообщении от пресс-службы регионального правительства.

"Жители голосуют семьями. Одновременно у жителей многих территорий есть возможность проголосовать за проекты благоустройства", - говоритсвя в тексте.

Кроме того, утром 17 марта вышло поздравление губернатора Александра Дрозденко, адресованное сотрудникам ЖКХ.

В городах и поселках области анонсировано несколько воскресных праздничных мероприятий. Названия некоторых из них: "Голос России моей!", "Веселая Масленица" и "Масленичная перезагрузка".

Фото: ЗАКС.Ру