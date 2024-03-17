Петербург 17 марта пережил самую теплую ночь за всю историю наблюдений

Минувшей ночью в Петербурге был побит температурный рекорд. Никогда прежде за всю историю наблюдений воздух в ночь на 17 марта не прогревался до 6 с лишним градусов тепла. Об этом сообщил в своем блоге главный городской синоптик Александр Колесов. Предыдущий рекорд датируется 1975 годом, при этом разница между показателями существенна: почти полвека назад максимальная температура в ночи составила лишь 3,3 градуса.

В свою очередь, главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус пишет, что суббота стала самым теплым днем в городе с начала года. В течение дня потеплело до 8,4 градусов.

Тем временем МЧС по региону утром предупредило горожан об ожидающемся порывистом ветре, который будет достигать 15 метров в секунду. Ранее Смольный также объявил на 17 марта "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Фото: ЗАКС.Ру