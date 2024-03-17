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Новости 10:18

В Общественной палате заявили об исключительной активности избирателей

фото ЗакС политика В Общественной палате заявили об исключительной активности избирателей

Демонстрируемый уровень явки на президентских выборах в Общественной палате РФ оценили как сверхвысокий. Такую позицию озвучил глава рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Показатели, по его словам, получаются беспрецедентные и для ДЭГ, и для голосования офлайн.

"За десять лет, что мы в Общественной палате занимаемся наблюдением, мониторингом, общественным контролем за выборами, такой большой явки мы не видели", - приводит речь общественника "Интерфакс".

У Григорьева имеется объяснение рассматриваемому феномену. Он считает, что уместно говорить о сплочении россиян на фоне недружественных шагов, предпринимаемых западными странами и Украиной. Явку в четырех новых регион он счел тоже очень высокой.

В эту минуту сайт Центризбиркома показывает, что своим конституционным правом воспользовались уже 61,46% россиян.

Фото: ЗАКС.Ру


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