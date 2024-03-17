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Новости 10:44

Харитонов проголосовал в Москве

фото ЗакС политика Харитонов проголосовал в Москве

В заключительный день президентских выборов на них отдал свой голос один из кандидатов, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. Об этом пишет РИА "Новости". 75-летний политик посетил УИК, организованный в одной из московских школ.

"Народ как никогда в этот раз консолидировался", - прокомментировал свое участие в выборах глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам Харитонова, он успел пообщаться с международными наблюдателями, и каких-либо нарушений в ходе трехдневного электорального мероприятия зарубежные гости не выявили.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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