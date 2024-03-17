Грызлов сообщил об угрозе теракта в Генконсульстве РФ в Бресте

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Борис Грызлов рассказал о поступлении угрозы теракта в здании Генконсульства России в Бресте. Речь идет о возможном подрыве, сообщает Sputnik.

В Белоруссии 17 марта на один день открылись участки для голосования на выборах российского президента. Сделать это можно на шести участках, один из них организован именно в Генконсульстве РФ в Бресте.

УИКи в республике закроются в 20 часов. Проголосовать имеют право только совершеннолетние обладатели российских паспортов.

фото: kremlin.ru