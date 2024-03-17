За выборами президента следят более тысячи зарубежных наблюдателей и экспертов

Для наблюдения за голосованием на президентских выборах в Россию приехали более тысячи международных наблюдателей и экспертов. Актуальные цифры озвучила на заседании Центризбиркома глава комиссии Элла Памфилова в заключительный день электорального мероприятия.

Памфилова напомнила, что ЦИК аккредитовал 706 наблюдателей из 106 стран.

"Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшем в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране", - приводит ее рассказ "Интерфакс".

Наконец, еще 185 гостей, следящих за процедурой, это эксперты из 58 государств, которых пригласила Общественная палата. Таким образом, всего на трехдневное голосование прибыли 1115 международных специалистов, одобренных российскими чиновниками.

Фото: ЗАКС.Ру