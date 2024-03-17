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Новости 12:25

Спикер ЗакСа Александр Бельский проголосовал на выборах президента

фото ЗакС политика Спикер ЗакСа Александр Бельский проголосовал на выборах президента

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 17 марта проголосовал на выборах президента в Невском районе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Председатель пришел на участок № 1558 к полудню. 

- Мне кажется, очень важно, чтобы каждый пришел отдал свой голос, потому что это и есть будущее нашей страны, будущее наших детей, которое мы определяем. Важен каждый голос. <...> Очень приятно, что большинство нашей страны уже отдали свои голоса, - рассказал Бельский. 

Бельский добавил, что положительно оценивает уровень организации выборов в Петербурге. Все замечания, по его словам, носят в основном "технический" характер. Председатель парламента добавил, что это его "родной" участок - он прописан у своей матери. Его семья голосовала в Центральном районе. 

Еще спикер в последний день масленицы рассказал, что всю неделю ел блины и призывает остальных тоже есть блины. Также Бельский в прощенное воскресение попросил прощения у журналистов, если чем-то их обидел. 

- Бог простит, - ответил один из сотрудников СМИ. 

Напомним, к утру 17 марта явка на выборах в Петербурге составила 55,92%. В голосовании приняли участие 2 128 199 человек. Общероссийская явка на утро воскресенья с учетом электронного голосования составила 61,37%. 

Фото и текст: Константин Леньков


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