Спикер ЗакСа Александр Бельский проголосовал на выборах президента

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 17 марта проголосовал на выборах президента в Невском районе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Председатель пришел на участок № 1558 к полудню.

- Мне кажется, очень важно, чтобы каждый пришел отдал свой голос, потому что это и есть будущее нашей страны, будущее наших детей, которое мы определяем. Важен каждый голос. <...> Очень приятно, что большинство нашей страны уже отдали свои голоса, - рассказал Бельский.

Бельский добавил, что положительно оценивает уровень организации выборов в Петербурге. Все замечания, по его словам, носят в основном "технический" характер. Председатель парламента добавил, что это его "родной" участок - он прописан у своей матери. Его семья голосовала в Центральном районе.

Еще спикер в последний день масленицы рассказал, что всю неделю ел блины и призывает остальных тоже есть блины. Также Бельский в прощенное воскресение попросил прощения у журналистов, если чем-то их обидел.

- Бог простит, - ответил один из сотрудников СМИ.

Напомним, к утру 17 марта явка на выборах в Петербурге составила 55,92%. В голосовании приняли участие 2 128 199 человек. Общероссийская явка на утро воскресенья с учетом электронного голосования составила 61,37%.

Фото и текст: Константин Леньков