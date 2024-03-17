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Новости 12:33

В Петербурге на выходе из дома задержали активистку Кузнецову

фото ЗакС политика В Петербурге на выходе из дома задержали активистку Кузнецову

В Петербурге сотрудники полиции задержали на выходе из дома активистку Калининского района Анастасию Кузнецову, сообщила она сама ЗАКС.Ру. Сейчас её доставили в 21 отдел полиции.

- Говорят написано на меня какое-то заявление. Пыталась выяснить, кто написал, по какому поводу. Сказали, что за нарушение общественного порядка. Кто написал, не говорят, - рассказала Кузнецова.

Она предоставила изданию видеозапись своего задержания. На нем сотрудник полиции сообщает, что заявление на активистку якобы поступило накануне.

- Необходимость есть проехать в отдел полиции, - добавил силовик.

В отделе полиции у Кузнецовой попытались изъять телефон, следует из другого присланного ей видео.

Напомним, Кузнецова среди прочего занимается проблемой комплексного развития территорий. Она входит в штаб по КРТ при Законодательном собрании Петербурга. 

Летом 2023 года Кузнецова приняла участие в VII Всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ". На ней была футболка с поздравлением оппозиционера Алексея Навального* с днем рождения. 

 

* Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.


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