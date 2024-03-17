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Новости 12:49

Депутат Боярский проголосовал на президентских выборах в Петербурге

фото ЗакС политика Депутат Боярский проголосовал на президентских выборах в Петербурге

Лидер петербургского отделения единороссов Сергей Боярский посетил избирательный участок в последний из трех дней голосования на президентских выборах. В опускании бюллетеня в урну в марте 2024 года депутат Госдумы видит важный геополитический смысл.

"Это не просто выборы — это наш ответ на то давление, которое оказывается на нашу страну в последние годы. Я пришел сюда, чтобы ощутить это чувство локтя, чувство плеча миллионов россиян", - приводит его комментарий пресс-служба партийного реготделения.

Боярский голосовал на участке, созданном в помещении школы №197 Центрального района. По его наблюдениям, петербуржцы демонстрируют крайне высокую явку.

фото: пресс-служба петербургского отделения ЕР


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Упоминаемые персоны
Боярский Сергей Михайлович 




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