Явка в Петербурге выросла до 58,90% к полудню 17 марта

По данным Горизбиркома на 12:00 часов 17 марта, явка в Петербурге составила 58,90%. Об этом на брифинге Медиацентра "Выборы-2024" рассказал член ГИК Юрий Кузьмин.

Всего в Петербурге проголосовало 2 241 878 избирателей. Кузьмин снова повторил, что явка в городе и стране высокая. Этому комиссия очень рада, отметил член Горизбиркома.

- Явка — это основной показатель легитимности кампании, - напомнил Кузнецов.

Напомним, общероссийская явка уже превысила 60%. На дистанционном голосовании показатель составил более 90%.

Фото: ЗАКС.Ру