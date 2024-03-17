ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:20

Явка в Петербурге выросла до 58,90% к полудню 17 марта

фото ЗакС политика Явка в Петербурге выросла до 58,90% к полудню 17 марта

По данным Горизбиркома на 12:00 часов 17 марта, явка в Петербурге составила 58,90%. Об этом на брифинге Медиацентра "Выборы-2024" рассказал член ГИК Юрий Кузьмин. 

Всего в Петербурге проголосовало 2 241 878 избирателей. Кузьмин снова повторил, что явка в городе и стране высокая. Этому комиссия очень рада, отметил член Горизбиркома.

- Явка — это основной показатель легитимности кампании, - напомнил Кузнецов.

Напомним, общероссийская явка уже превысила 60%. На дистанционном голосовании показатель составил более 90%.

 

 

 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама