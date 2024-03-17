За границей к утру 17 марта проголосовало более 120 тысяч россиян

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала данные на утро 17 марта, касающиеся активности российских избирателей за границей.

К утру последнего дня президентских выборов на них отдали свой голос 125 428 человек. Речь идет о 230 участках на территории 111 государств.

"Российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей", - добавила чиновница в своем Telegram-канале.

Некоторые зарубежные участки для голосования, с учетом различных часовых поясов, еще не открылись.

Фото: ЗАКС.Ру