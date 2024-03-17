Даванков отдал свой голос на выборах

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков посетил избирательный участок на третий день президентских выборов. Визит состоялся в Смоленске. В этом городе Даванков родился. Видеозапись, зафиксировавшая его присутствие на участке, опубликована в Telegram-канале политика.

40-летний депутат Госдумы опустил бюллетень в КОИБ и спросил членов УИКа о нарушениях. Они ответили отрицательно. По их словам, посетителей на участке в эти дни "как никогда много".

Кроме Даванкова в выборах участвуют как кандидаты самовыдвиженец Владимир Путин, коммунист Николай Харитонов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Фото: ЗАКС.Ру