Памфилова: После порчи бюллетеней число желающих проголосовать только увеличилось

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что после порчи бюллетеней в урнах число желающих проголосовать только увеличилось. Об этом она рассказала 17 марта в информационном центре Центризбиркома.

"Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги <...>, жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: "Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать", - цитирует Памфилову ТАСС.

По мнению главы ЦИК, провокаторы способствовали "буре" гражданского самосознания. Памфилова добавила, что сотрудники разных предприятий готовы меняться сменами, чтобы идти и охранять избирательные участки.

Напомним, в дни выборов в разных городах России люди заливали зеленку на бюллетени в урнах для голосований. В Петербурге у одного избирателя на входе в УИК изъяли жидкость, похожую на зеленку.

Фото: ЗАКС.Ру