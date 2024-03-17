В Ленобласти явка на президентских выборах достигла рекордного значения

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский прокомментировал высокую явку на президентских выборах в регионе. К 15 часам дня в последний день голосования этот показатель достиг 69,56%.

"В разные годы на выборах президента у нас была общая явка 66,89% (2018 год), 63,3% (2012 год) и самая низкая была в 2004 году - 57,98%. Таким образом, мы уже перешли по активности избирателей больше, чем было когда-либо", - приводит его слова ТАСС.

Лебединский вспомнил только одну электоральную процедуру в области, когда явка составила выше 70%. Это было голосование по поправкам в Конституцию летом 2020 года.

В абсолютных цифрах в Ленобласти к середине воскресенья проголосовал почти миллион избирателей (999 314 человек).

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